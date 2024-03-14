星展銀合併花旗消金再搶市 鎖定年收入500萬頂端客群

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者羅元駿台北14日電）星展銀行（台灣）去年完成併購花旗消金之後再度搶市。星展銀行今天宣布，鎖定年收入達新台幣500萬元、資產往來3000萬元頂級客群推出頂級信用卡；此外，星展銀也規劃上半年申請財管2.0方案，積極搶攻台灣金字塔頂端客群商機。

星展瞄準財富管理客戶及高資產客群消費需求，今天宣布推出全新頂級信用卡「星展極耀無限卡」。

星展銀行（台灣）總經理黃思翰表示，星展整併花旗消金後，帶動星展銀存款及財富管理客戶數突破1百萬，截至2023年底，包含投資、保險和存款的資產管理金額更突破新台幣1兆元，使台灣穩坐星展集團繼新加坡外的第2大財富管理市場。

星展消費金融處處長孫可基指出，根據星展內部數據顯示，高資產客戶每年信用卡平均年消費金額為一般信用卡客戶的12倍，針對旅遊、餐飲和保險相關支出，更是一般信用卡客戶的25倍，其中高資產客戶在保險費用支出驚人，約是一般信用卡戶的50倍。

孫可基指出，目前星展資產往來逾3000萬的客戶接近6000名，為深耕客戶服務推出全新頂卡和升級權益，也有助吸引更多高資產客戶，進一步拓展並強化財富管理業務。

根據星展銀揭露的信用卡業務暨財務資訊，截至今年1月底流通卡數為384萬張。在整體國銀排行居第6名，若以在台灣外資銀行來看則高居第1名。

媒體詢問星展銀是否有計畫擠進前5大發卡行的目標，星展消費金融處支付暨存放款部主管林群凱表示，星展銀更關注信用卡的動卡率和簽帳金額。

至於媒體關心的財富管理2.0方案，孫可基表示，星展銀正在準備中，預計今年上半年可以送件。

星展銀表示，「星展極耀無限卡」推出後，原有的「星展豐盛尊耀無限卡」即日起升級適用新權益，而原「Citi Prestige卡」，也將於4月起陸續換發為星展極耀無限卡。（編輯：潘羿菁）1130314