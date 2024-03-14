美利達擬配息6元 對自行車產業長期發展有信心

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（中央社記者賴言曦台北14日電）美利達公告去年每股稅後淨利（EPS）5.66元，董事會決議每股擬配發6元現金股利。展望後市，美利達認為，上半年仍要應對庫存挑戰及整體經濟環境不確定性，但對自行車產業的長期發展趨勢仍充滿信心。

自行車雙雄財報及股利政策陸續出爐，繼巨大公告2023年EPS為8.68元、每股擬配發現金股利5元後，美利達今天也召開董事會，通過每股擬配發現金股利6元，若以今天收盤價205.5元計，現金殖利率約2.91%；美利達預計6月26日召開股東會。

美利達表示，去年本業受到美國及歐洲庫存去化影響，雖然中國自行車銷售大幅成長，但業外投資因高通膨導致需求下滑，加上年底市場折扣促銷等因素，影響去年獲利表現，2023年稅前淨利27.49億元，年減38.9%，稅後淨利17.98億元，年減47.9%。

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展望後市，美利達表示，今年美國及歐洲兩大自行車市場的高階車款訂單逐漸回升，同時中國自行車市場因運動風氣興起，目前仍延續去年的熱潮，另美利達在中國市場積極擴展，截至目前，經銷商數量比2021年成長26%，持續推動營收成長。

美利達指出，儘管今年上半年仍然需要應對庫存挑戰以及整體經濟環境的不確定性，但中國自行車市場持續帶動業績增長，同時歐美兩大市場對高階車款的需求仍然強勁，將在下半年為業績成長注入動力，對自行車產業的長期發展趨勢充滿信心。（編輯：楊蘭軒、楊凱翔）1130314