第12家 滙豐銀獲准搶進台灣億級高資產財管市場

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（中央社記者謝方娪台北19日電）看見台灣高資產市場潛力，近年11家銀行陸續搶進財管2.0業務，截至今年1月底高資產客戶管理資產規模（AUM）衝破新台幣8000億元。金管會今天核准滙豐（台灣）銀申請案，成為第12家獲准搶進億級高資產商機的銀行。

截至今年1月底止，金管會已核准11家銀行開辦財管2.0業務，並有10家正式開辦，經銀行審核通過成為高資產客戶合計7328人，月增3.91%，高資產客戶管理資產規模（AUM）達8808億元，月增2.77%。

金管會銀行局主秘侯立洋今天在例行記者會宣布，核准滙豐（台灣）銀行申請辦理財管2.0業務，成為第12家取得億級高資產財管商機門票的銀行。目前尚有其餘銀行向金管會洽詢中、有意申請開辦財管2.0業務，意味未來高資產財富管理市場將更趨競爭。

侯立洋表示，先前金管會已對滙豐（台灣）主要業務負責人進行面談，考量滙豐（台灣）在人才培育與配置、商品研發、客戶投資風險管理等資源或資訊系統投入已提出具體規劃，並建置此項業務責任地圖及負責此項業務高階管理階層重大違失案件問責機制，因此予以核准。

侯立洋指出，滙豐（台灣）母行為國際性大型銀行，同意滙豐（台灣）辦理高資產客戶財富管理業務，有利將國際辦理財管經驗引進台灣，推動整體產業發展。

金管會2020年8月7日訂定發布「銀行辦理高資產客戶適用的金融商品及服務管理辦法」，並在2020年12月31日及2021年5月18日批次核准3家及4家銀行開辦財管2.0。自2021年9月起，符合資格標準的銀行可依業務規劃及需求個別向金管會提出申請，不再採批次審核。

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截至目前為止，12家獲准開辦財管2.0的銀行包括中信銀行、兆豐銀行、上海銀行、國泰世華銀行、第一銀行、合作金庫、瑞銀台北分行、玉山銀行、台北富邦銀行、元大銀行、華南銀行及此次的滙豐（台灣）銀行，其中華銀預計今年第2季正式開辦財管2.0業務。

不僅如此，星展（台灣）銀行近日表示，目前正準備申請中，預計上半年可正式送件，拚搶進財管2.0商機。（編輯：楊蘭軒）1130319