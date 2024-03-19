鎖定台灣高資產族群商機 外銀積極插旗財管2.0

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（中央社記者羅元駿、張璦台北19日電）滙豐（台灣）今天獲准開辦「財管2.0」高資產財富管理業務，成為瑞銀之後，台灣第2家外銀取得執照，由於星展（台灣）擬規劃上半年遞件申請，渣打銀也指出正在進行中，顯示外銀對於國內高資產財管市場興趣濃厚，積極加入戰局。

金管會今天核准滙豐（台灣）銀行開辦財管2.0，為全體國銀第12家、在台外銀第2家，不過為外銀子行首家取得執照。

滙豐銀董事長紀睿明（David Grimme）表示，台灣是滙豐集團的重點發展市場之一，滙豐於2021年承諾將於5年間投入35億美元發展亞太區財富管理業務，其中也包括台灣，滙豐積極遞件申請財管2.0業務，實現持續投資台灣市場決心。

滙豐銀總經理陳志堅表示，滙豐能結合全球化布局優勢，聚焦投資於數位金融服務與財富管理平台，並持續設立旗艦型財富管理中心與擴大專業團隊，持續強化在台財管市場競爭力。

此外，星展銀行（台灣）總經理黃思翰日前透露，星展整併花旗消金後，帶動星展銀存款及財富管理客戶數突破1百萬，截至2023年底，包含投資、保險和存款的資產管理金額更突破新台幣1兆元，使台灣穩坐星展集團繼新加坡外的第2大財富管理市場。

因此星展銀行也在準備申請財管2.0方案，預計上半年可正式送件；渣打銀也表示進行中，顯示外銀紛紛拚搶賺財管2.0商機。

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行庫主管表示，高資產財富管理業務客戶重視信任度、黏著性高，公股、民營與外商銀行服務客群本就不同，不見得會有所謂「土洋大戰」的問題，在良性競爭的大環境下，將持續把服務做得更到位、產品做出區隔性。

截至目前為止，12家獲准開辦財管2.0的銀行包括中信銀行、兆豐銀行、上海銀行、國泰世華銀行、第一銀行、合作金庫、瑞銀台北分行、玉山銀行、台北富邦銀行、元大銀行、華南銀行及此次的滙豐（台灣）銀行。（編輯：楊凱翔）1130319