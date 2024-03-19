強化與史瓦帝尼合作 台灣世曦將協助推動建油槽

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（中央社記者汪淑芬台北19日電）史瓦帝尼王國總理戴羅素（H.E. Russell Dlamini）今天下午前往台灣世曦公司，希望共同合作加速推動史國戰略油槽興建計畫，台灣世曦董事長施義芳也簡報推動情況。

台灣世曦發布新聞稿說明，施義芳向來訪貴賓介紹，台灣世曦成立於1969年，是台灣最早、最大、最具權威和影響力的工程顧問公司，也是世界上最具規模的工程顧問公司之一，提供各領域優質且完整工程顧問及技術服務，除歷經台灣經濟發展的各項基礎建設，業績也遍及東南亞、中東及中美洲等地區，同時也配合國家政策參與邦交國的建設工作。

戴羅素表示，台灣世曦在史國執行多項計畫，並展現出高度的專業與服務熱誠，這次拜會更對台灣世曦的能力與技術印象深刻，相信在未來即將展開的各項建設計畫，台灣世曦公司必定能協助史瓦帝尼，如期如質，達成各項建設目標，也希望未來雙方能共同合作，加速推動史國戰略油槽興建計畫。

戴羅素率團訪問台灣世曦的成員，包括史國天然資源暨能源部部長、親王隆寇凱拉（H.R.H. Prince Lonkho khela）、總理府政務次長史都華（Bertram Stewart）等人，由史瓦帝尼駐台大使蒙西比（H.E. Amb. Promise Msibi）、駐史瓦帝尼大使梁洪昇伉儷、外交部禮賓處處長李志強等人陪同。（編輯：陳政偉）1130319