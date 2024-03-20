和碩打進輝達AI伺服器 早盤逼近漲停續創新高

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（中央社記者吳家豪台北20日電）晶片大廠輝達（NVIDIA）宣布代工廠和碩為新款人工智慧（AI）伺服器供應商之一，激勵和碩股價連續2天勁揚，今天早盤最高觸109.5元、大漲9.5%，逼近漲停110元，續創歷史新高，成交量超過5萬張。

其他被輝達點名合作AI伺服器的供應商多數走高，緯穎勁揚逾5%，緯創、華碩早盤上漲逾1%；英業達、廣達開高後拉回平盤附近，技嘉下跌約0.5%。

輝達18日在美國加州聖荷西舉辦GTC年度繪圖處理器大會，吸引超過1萬1000名觀眾，為5年來首次實體GTC大會。輝達執行長黃仁勳在會中宣布推出新款AI晶片Blackwell B200，預計亞馬遜、Google、微軟和特斯拉等主要客戶將採用。

和碩首度入列輝達AI伺服器供應商，於此次GTC大會展出AI伺服器、GenAI（生成式人工智慧）平台，以及如何運用智慧AI協助生產製造等解決方案。

和碩表示，與輝達合作打造的企業AI伺服器，能配合LLM（大型語言模型）訓練，透過NVIDIA MGX架構的模組化設計，提供更大的靈活性，滿足資料中心多樣化的加速運算需求。

對於和碩股價攻上百元，和碩董事長童子賢19日受訪指出，「終於輪到我們搭順風車」，看好AI浪潮及未來成長速度，「你只要有心願意下去游泳的話，大概都會有一展身手的空間」。（編輯：張均懋）1130320