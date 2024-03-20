台股開高震盪跌72.75點 收19784.45點
2024/3/20 13:47（3/20 14:05 更新）
（中央社記者何秀玲台北20日電）美股19日漲多跌少，台股在台積電、聯發科等電子權值股熄火下，今天開高震盪，指數終場下跌72.75點，收19784.45點，跌幅0.37%，成交值新台幣5201億元。
台積電收盤下跌4元，收在758元，跌幅0.52%；鴻海今天股價最高達142元，以138元作收，漲幅1.47%，聯發科終場下跌20元，收在1130元，跌幅1.74%。
AI族群漲跌互見，廣達、技嘉、緯創、奇鋐終場收黑，雙鴻收漲1.83%。（編輯：張均懋）1130320
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