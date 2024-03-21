五大銀行2月新承作房貸557億元 創歷年同期新高

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（中央社記者蘇思云台北21日電）央行公布今年2月五大銀行新承作房貸金額為新台幣557.51億元，因適逢農曆春節交易天數較少，月減374.44億元。央行官員表示，房價推升帶動房貸規模增長，儘管交易量沒變大，但整體規模仍創歷年同期新高。

中央銀行今天公布2月五大銀行（台銀、合庫銀、土銀、華銀及一銀）新承做放款加權平均利率為1.987%，較1月的1.949%上升0.038個百分點，主要是因週轉金及資本支出貸款利率較1月上升所致。

至於外界關注的新承作房貸，五大銀行新承做購屋貸款2月下降到557.51億元，月減374.44億元。央行官員表示，主要是因為碰到農曆春節、交易天數減少，因此放款規模有所下降，不過，若觀察新承作購屋貸款規模，不管是今年前2月或2月確實都創下歷年同期新高。

央行官員解釋，新承作房貸除了考量交易量外、房價也是影響因素，因此，六都買賣移轉棟數雖然仍為負成長，但因房價推升，因此也會帶動房貸規模。

新青安方案去年8月上路後，央行統計新青安房貸占五大銀行新承做房貸比重，一路上升到今年1月的39.86%，為方案上路以來最高水準，今年2月則微幅下滑到38.59%。

央行官員指出，因利率較低的新青安貸款比重較1月下降，因此在利率加權後，2月新承作房貸利率微幅上揚到2.077%、上升0.004個百分點。

中央銀行今天也發布2月消費者貸款及建築貸款餘額統計，央行數據指出，2月購置住宅貸款（房貸）餘額為10兆1376億元，月增236億元，年增率7.98%，跟1月持平。

央行官員指出，從六都買賣移轉棟數來看，雖年增率仍呈負數，但因房價有撐，房貸餘額年增率仍持平。

至於觀察建商推案信心的2月建築貸款餘額達3兆2546億元，月增149億元，年增率續下滑到3.66%，來到2017年9月以來新低。央行官員說，建築貸款餘額年增率目前趨勢仍持續走緩，建商態度仍趨觀望。（編輯：楊凱翔）1130321