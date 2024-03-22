國泰世華銀開2000職缺 永續發展管理師成亮點

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（中央社記者蘇思云台北22日電）校園徵才季到來，國泰世華銀行今天表示，針對數位科技、營運企劃、業務菁英與儲備幹部等4大職系，開出約2000個職缺，其中，因應綠色金融趨勢，開出永續發展管理師、環境風險管理師等新興職位。

國泰世華銀行今天發布新聞稿，國泰世華銀行副總經理陳呈祿表示，好的企業經營方針，必須攜手人才共同成長，打造多元、跨域的發展系統。招募時不僅考量面試者當下的能力，更在乎潛力與未來培育路徑。

國泰世華銀開出約2000個職缺，包含分行櫃檯人員、永續發展管理師、數位資訊專業人員、通路業務人員、東南亞消費金融市場研究人員等重點職缺。為了讓工作者可以更清楚未來發展路徑，國泰世華銀把各職位所需能力分類，並創造與時俱進的職缺內容。

國泰世華銀舉例，在營運企劃職系中，除了有海外營運專案規劃人員、法令遵循人員、產品管理師等傳統既有職位外，也有永續發展管理師、環境風險管理師等新興職位。

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其中，永續發展管理師需依綠色金融等相關外部規範，研擬對應管理內規及追蹤指標，並回應海內外主管機關相關專案、國內外倡議研究；環境風險管理師是以研究ESG與氣候風險數據為主，管理永續相關專案統籌與策略。

數位科技職系中，持續擴增如各類開發工程師、數據分析、資料科學分析、數位平台規劃等，業務菁英包括理財專員、客戶關係經理（RM）、客戶信用調查員等多種人員；儲備幹部則以法金國際、個金企劃2大領域，規劃受訓者到各單位實習歷練，完整認識銀行的運作。（編輯：張均懋）1130322