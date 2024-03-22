台股漲29.34點收20228.43點 續創收盤新高
2024/3/22 14:21（3/22 14:29 更新）
（中央社記者潘智義台北22日電）美股續創新高，台股今天盤中高點20296.1點，再創新高，低點20084.31點，高低震盪逾211點，尾盤翻紅收在20228.43點，續創收盤新高。
加權指數終場收在20228.43點，上漲29.34點，漲幅0.15%，成交值新台幣4958.62億元。
台積電早盤走高，盤中震盪翻黑，收785元漲1元；鴻海收145.5元，上揚3元，聯發科下挫15元，收1125元。
ETF成分股受到市場關注，漢唐收380.5元，跌7.08%；新普、中美晶、瑞儀、可成下跌2.98%至4.46%。
電力概念股華城收714元，漲2%，士電收274元，上揚2.81%。
國泰證期顧問處協理簡伯儀接受電訪表示，台股創高後拉回，未看到明顯回檔跡象，族群間輪動快速，可偏多看待。（編輯：張均懋）1130322
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