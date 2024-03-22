台灣銀行25日起1年期定儲機動利率升破1.7% 逾15年新高

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（中央社記者張璦台北22日電）央行21日決議升息半碼，國銀龍頭台灣銀行今天宣布，自25日起調升存款利率，1年期定期儲蓄存款機動利率調高0.125個百分點，升至1.715%，寫逾15年新高水準。

若民眾整存整付新台幣100萬元，比起2022年3月央行啟動升息之前，簡單試算，1年利息可增加逾8850元。

中央銀行昨天舉行今年首場理監事會議，為了抑制通膨預期心理，決議升息半碼（0.125個百分點），終結利率「連3凍」，重貼現率調升為2%。

央行升息將牽動銀行調整存、放款利率，台銀今天率先公告調整後的牌告利率，自25日起適用。

其中，1年期定期儲蓄存款機動利率從1.59%，調整為1.715%，足額反映央行這次的升息幅度。

央行先前在2022年3月、6月、9月、12月以及2023年3月一共升息3碼，台銀1年期定儲機動利率一路從0.84%攀至1.59%，也就是說，若民眾整存整付（複利計息）100萬元，1年期間的利息由約8430元升至近1萬6020元，到期後本利和比升息前多了將近7600元。

央行昨天宣布再升息半碼，台銀1年期定儲機動利率將進一步提升，一樣存100萬元，1年利息逾1萬7280元；換言之，央行這波升息循環，已合計調高利率共3.5碼，比起升息前，1年可增加逾8850元的利息收入。

此外，據台銀最新牌告利率，2年期、3年期定儲存款機動利率也分別站上1.75%、1.785%，足額反映央行升息半碼。（編輯：楊蘭軒）1130322