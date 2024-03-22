台種苗公司深耕印度 農民誇台灣品種超級讚

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（中央社記者林行健印度普恩22日專電）深耕印度25年，台灣一家種苗公司走精緻路線，細心教導農民種植技術，在印度高單價蔬果市場開拓出一片天地，未來將朝在印度育種方向前進，縮短種子研發到銷售的時程。

農友種苗公司於1999年進軍印度，在西部大城普恩（Pune）成立辦公室，如今發展為有150名員工、全印度主要農業產區設有10座辦事處，簽約種子零售店多達800家的規模。2022年12月更在普恩近郊，原本的倉庫旁增擴建辦公大樓，設有實驗室、品管和研發部門。

在1999年之前，印度種子代理商就聽聞台灣的種子很有名，透過農友台灣總公司的國外部進貨，特別是紅妃木瓜。

農友印度分公司總經理王昭傑告訴中央社，因為印度種子單價相對低廉，因此農友進入印度後，決定走精緻、高檔路線，推廣不同類型的產品給消費者。

「我們不主攻大眾化的蔬果類型，雖然我們也有同步在試作，但低單價我們就不跟當地業者競爭，我們要朝高檔品項去發展…慢慢的我們在高單價品項占了一席之地。」

2006年被派到印度的王昭傑說，一開始印度農民對高單價品項的接受度不高，但是農友透過試作、舉辦推廣與試吃活動等方式，慢慢地讓印度農民知道，這種類型的水果或蔬菜也可以被市場接受。

農友印度分公司還派遣技術人員輔導印度農民，把蔬果種到好看、好吃，並為他們開闢銷售通路，多年下來做出口碑，贏得印度農民的信任，吸引愈來愈多印度經銷商加入。

記者隨農友主管走訪洋香瓜種地，農民表示台灣品種很受市場歡迎，通路指定要賣，並現場摘果讓大家品嚐，自己都忍不住邊吃邊誇：「超級好吃。」

目前農友在印度的主力產品是短期蔬菜、水果之一代交配種子，如木瓜、西瓜、洋香瓜、番茄、甜椒、辣椒、胡瓜及花椰菜等；其中紅妃木瓜在印度市場占有率高達9成，Kundan品種洋香瓜也有3成市場，大小西瓜的類型品種則約有2成。

問及對有意來印度投資的台商有何建議，王昭傑說，台灣有自己的企業文化、規定與制度，要跟印度人合作相對不易，而且印度生意人十分精明，多想短期內快速獲利，「台商還是要穩紮穩打，以長期耕耘為主」。

他補充，初到的台商可以先不要想把印度市場全吃下來，先在自己所處的省分努力去做，就會有意想不到的收穫。

「我們早期也是這樣，先從普恩所在的馬哈拉什特拉省（Maharashtra）開始，然後再拓展到班加羅爾（Bangaluru），印度南部、中南部穩定了，再把成功經驗複製到北部，逐步形成一個全國的網絡。」

目前農友的種子仍是從台灣進口、在印度分裝。但放眼將來，農友印度分公司將執行育種計畫，研發在印度的品種，就地生產、當地銷售，節省與台灣研發部門之間的溝通時間，打快速戰滿足印度農民的需求。（編輯：郭中翰）1130322