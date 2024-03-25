中租前2月獲利年減7.5% 每股賺2.37元

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（中央社記者潘智義台北25日電）中租-KY今天公告，2月自結合併稅後純益新台幣19.5億元，月增4%，但較去年同期減少5%，每股盈餘（EPS）為1.21元。

不過，與今年1月相較，中租發布新聞稿說明，2月獲利成長4%，主因是台灣及中國預期信用減損損失金額略降；累計前2月合併稅後純益38.2億元，年減7.5%，預期信用減損損失金額較去年同期高，累計EPS為2.37元。

中租指出，以營運地區別來看，台灣、中國及東協地區，累計獲利分別較去年衰退13%、2%及23%。

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中租1月舉行URiDE共享租車品牌記者會時指出，租賃業主要是看資產運用效率，從節能、減碳入手，中租從中小企業設備融資開始，2006年成立中租汽車租賃公司，提供企業車輛長期租賃服務，2012年擴大延伸至消費大眾，推出「中租租車」短期租車服務，以滿足商務與旅遊等不同需求。

中租表示，URiDE開展初期，將於台北市與新北市設立70處服務據點、逾100輛車，提供同站租還服務。（編輯：楊凱翔）1130325