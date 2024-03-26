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虎山27日登錄興櫃認購價66元 攻ADAS市場

2024/3/26 15:16
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（中央社記者鍾榮峰台北26日電）車門把手售後市場件（AM）與車用鏡頭和超聲波雷達製造商虎山實業今天表示，將於27日登錄興櫃，興櫃認購價格每股新台幣66元。虎山積極切入先進駕駛輔助系統（ADAS）零件市場，目標成為全球最大AM車用鏡頭及雷達供應商。

虎山說明，產品項目涵蓋車門把手、車用鏡頭、車用超聲波雷達、五金扣件等，目前品項累積超過2萬種產品，服務超過500個客戶，

虎山表示，售後車門把手在北美市占率超過50%，2013年開發無線射頻辨識（RFID）自動感應解鎖車門把手，取得美日台等多國專利。

虎山在2018年成立車用電子部門，研發車用鏡頭及車用超聲波雷達，虎山指出，與美國合格汽車零件協會CAPA（Certified Automotive Parts Association）共同制定CAPA702車用鏡頭及CAPA703超聲波雷達認證標準和規範，切入車用ADAS零件市場，目標成為全球最大的AM車用鏡頭及雷達供應商。

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虎山2023年自結合併營收新台幣11.65億元，稅後純益2.97億元，每股純益4.33元，今年前2月累計自結合併營收1.88億元，較去年同期1.62億元成長16.1%，1月自結稅後純益 6145.5萬元，每股純益0.89元。

從產品比重來看，根據公開說明書，去年上半年車用鏡頭和雷達占虎山整體營收比重約10.39%，車用把手占比約69.08%，其他產品占比20.53%。從市場來看，內銷占比約17.6%，外銷美洲市場占比約68.4%，歐洲占比約9.88%，亞洲占比約3.38%。（編輯：楊凱翔）1130326

#車用電子
#ADAS
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