北市機車公會訂參考價目踩聯合紅線 公平會開罰10萬

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（中央社記者潘姿羽台北27日電）公平交易委員會今天委員會議決議，台北市機車商業同業公會訂定建議工資、機車未維修診斷建議估價費及改善汙染價目參考表給會員的行為，已經踩到聯合行為紅線，處新台幣10萬元罰鍰。

公平會說明，台北市機車商業同業公會訂定建議工資、機車未維修診斷建議估價費，以及改善汙染價目參考表等收費標準，其中建議工資及改善汙染價目參考表，據公會說法，是為了配合政府政策而訂定，但主管機關沒有介入決價過程，而且比對公會發布的「改善汙染價目參考表」價格，與主管機關內容不同，顯見台北市機車商業同業公會是自行決定維修參考價格，並提供會員使用。

公平會實地訪查發現，機車維修業者在營業場所多有張貼價格海報或109年公會公告，可見公會訂定的收費標準，已經傳達給所屬會員，並對市場產生影響。

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台北市機車商業同業公會雖然沒有強制會員，要依訂定的收費標準收費，不過公平會表示，建議收費標準容易成為市場上價格形成的基準點，且根據訪查結果，多數會員收費標準介於公會訂定的價格區間內，或是以收費標準作為定價的比較基礎，可見收費標準確實影響個別業者訂價決策，不利市場競爭。

公平會提醒，公、協會等各類事業團體訂定收費標準，無論有沒有強制性，都可能形成市場訂價的參考基準，進而拘束事業訂價自由，可能構成違法聯合行為，公協會團體應特別審慎，以免觸法。（編輯：潘羿菁）1130327