更多編輯台推薦新聞：
大谷翔平首吐心聲控水原偷錢說謊 外媒：留下更多問號
運動

大谷翔平首吐心聲控水原偷錢說謊 外媒：留下更多問號

巴黎市府保障居住正義 設平台助房客討回超額租金
國際

巴黎市府保障居住正義 設平台助房客討回超額租金

台智光案簽約始末一次看懂 傳輸費率爭議歷任市長說法是什麼
政治

台智光案簽約始末一次看懂 傳輸費率爭議歷任市長說法是什麼

統一發票1-2月小7全家開出2張特別獎 最低45元買咖啡中千萬
生活

統一發票1-2月小7全家開出2張特別獎 最低45元買咖啡中千萬

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經

員工與客戶有私下借貸往來 國票證挨罰30萬

2024/3/27 23:05
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝方娪台北27日電）金管會今天公布，證交所查核國票證桃園分公司，發現業務人員代客戶保管銀行存摺及網銀密碼且與客戶有借貸往來等缺失，對此開罰國票證新台幣30萬元。

金管會證期局今天公告2起裁罰案，第1，證交所2023年11月15日及16日查核國票綜合證桃園分公司，發現業務人員代客戶保管銀行存摺及網銀密碼、違規受理客戶買賣有價證券種類、數量、價格及買進或賣出全權委託、代墊客戶交割款，且與客戶有借貸款項。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

證期局裁罰書指出，種種缺失顯示國票證未落實執行內控制度，違反證券商管理規則，對此開罰國票證30萬元。

證期局也公布，券商公會2023年12月5日對華南永昌證券辦理專案查核，發現華南永昌證王姓業務人員以LINE洩漏客戶委託下單資料，違反證券商負責人與業務人員管理規則，證期局命華南永昌證對該名業務員予停止1個月業務執行處分，期間自今年4月1日至30日止。（編輯：楊蘭軒）1130327

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.30