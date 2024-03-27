員工與客戶有私下借貸往來 國票證挨罰30萬

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（中央社記者謝方娪台北27日電）金管會今天公布，證交所查核國票證桃園分公司，發現業務人員代客戶保管銀行存摺及網銀密碼且與客戶有借貸往來等缺失，對此開罰國票證新台幣30萬元。

金管會證期局今天公告2起裁罰案，第1，證交所2023年11月15日及16日查核國票綜合證桃園分公司，發現業務人員代客戶保管銀行存摺及網銀密碼、違規受理客戶買賣有價證券種類、數量、價格及買進或賣出全權委託、代墊客戶交割款，且與客戶有借貸款項。

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證期局裁罰書指出，種種缺失顯示國票證未落實執行內控制度，違反證券商管理規則，對此開罰國票證30萬元。

證期局也公布，券商公會2023年12月5日對華南永昌證券辦理專案查核，發現華南永昌證王姓業務人員以LINE洩漏客戶委託下單資料，違反證券商負責人與業務人員管理規則，證期局命華南永昌證對該名業務員予停止1個月業務執行處分，期間自今年4月1日至30日止。（編輯：楊蘭軒）1130327