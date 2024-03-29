科學園區通過7件投資案 總額近18億元

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（中央社記者張璦台北29日電）國科會科學園區審議會第15次會議今天召開，會中通過7件投資案，投資總額新台幣17.73億元，有對外公開的6案，包括生物技術、循環經濟、電腦及周邊、精密機械、積體電路相關公司，同時，尚有4件增資案，合計增資約6.51億元。

國科會表示，巨量移動科技有限公司投資0.12億元，進駐中部科學園區台中園區，公司運用大數據分析及機器學習演算法開發AI判讀心電圖分析平台，幫助醫師快速從醫學影像與臨床資料中，準確判讀心血管疾病，大幅縮短醫師判讀時間、節省醫療成本，也降低誤診機會，為心血管疾病的早期診斷和預防提供絕佳解決方案。

同時，國科會指出，優勝處鋰科技股份有限公司投資3億元，進駐中部科學園區二林園區，主要產品為鋰電池正極材料、鋰電池黑粉及再生料產線整廠輸出，運用專利環保濕製程技術，有效提取回收鋰電池中的有價金屬，並純化為高純度的電池正極再生材料，如碳酸鋰、氫氧化鋰、硫酸鈷及硫酸鎳等電子級材料，重新投入鋰電池產業鏈作為上游原料，實現循環經濟體系的願景。

美商構光科技股份有限公司台灣分公司投資0.96億元，設立於新竹科學園區新竹園區，國科會表示，其主要產品為光交換網路系統（DOVINSY），對於台灣整體光網路技術提升有正面助益，未來可用於建立結合人工智慧的高速運算中心及先進通訊網路；同時，由於本案產品為台灣自製，可提高系統安全性，對國家經濟與國防安全等資訊保密有所保障，亦可打破國外大廠之技術壟斷。

啄木科技股份有限公司投資0.15億元，設立於新竹科學園區新竹園區，國科會指出，此案公司自有資安及AI研發團隊，自主開發機器學習技術，提供多面向的威脅偵測與回應，可取得更全面、精準且具整體性的資安態勢可視性，藉以強化對資安威脅的獵捕能力，這次進駐科學園區，將可進一步厚植台灣於先進資安防護技術上的研發能量。

國科會表示，經緯航太科技股份有限公司申請於嘉義園區投資設立嘉義分公司，投資金額3億元，研發生產無人飛行載具及控制系統、載具用複合材料電池箱及綜合無人機解決方案服務，未來進駐嘉義園區後，將鏈結在地優勢，深耕無人機產業發展，與國際合作夥伴共同提升無人機技術與應用。

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國科會指出，兆捷科技國際股份有限公司申請於橋頭園區投資設立南科分公司，投資金額3億元，研發生產高精密度電子雷射氣體、電子清潔及蝕刻氣體及半導體前驅氣體；此公司具獨特氣體製造技術及關鍵獨家負壓鋼瓶容器及閥件控制技術，產品已供應國內半導體晶圓大廠，未來將順應5G、AI、HPC等相關智慧應用市場潮流，帶動半導體先進製程發展。

國科會表示，未來此公司進駐橋頭園區後，有助於國內半導體材料與設備在地化，同時強化南科半導體產業聚落，逐步落實台灣成為全球半導體先進製程中心，提升在全球的關鍵地位。（編輯：林興盟）1130329