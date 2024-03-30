關潤接任MIH執行長 強化鴻海電動車事業整合

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（中央社記者曾仁凱台北30日電）由鴻海主導的MIH電動車開放平台，30日宣布高層新人事，4月1日起，將由鴻海科技集團電動車策略、在汽車業有「東洋戰將」之稱關潤（Jun Seki）接任MIH執行長。

鴻海新聞稿表示，為了更有效解決產業共性問題及制定電動車相關標準，關潤自4月1日起擔任MIH聯盟執行長，以加速智慧移動產業革新，推動建立產業標準，拓展更多商機。

鴻海主管強調，MIH的成員除了台灣廠商，更有來自全球的企業參與，MIH持續國際化和多元化讓聯盟不斷增加新想法和創新，關潤曾經派駐各地，具備多國汽車設計、生產、製造、營運經驗，熟悉國際間汽車產業鏈運作。相信他擔任MIH執行長後，聯盟會加快與國際接軌，增加以台灣為基地的MIH國際能見度，促成更多的跨界國際合作。

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鴻海2023年2月宣布延攬在汽車業有「東洋戰將」之稱的關潤，擔任集團電動車策略長，直接對董事長劉揚偉負責。與鴻海半導體策略長、前台積電共同營運長蔣尚義並列，形成鴻海集團新事業發展的兩大重要支柱。事隔1年，關潤進一步接下MIH執行長，有望進一步整合鴻海集團電動車事業。

關潤戰功彪秉，在汽車產業年資將近40年，其多數時間在日產汽車（Nissan Motor）體系，曾派駐英國、美國、中國大陸、法國等地，具備多國汽車生產製造營運經驗，熟悉國際間汽車產業鏈運作，並曾擔任「雷諾—日產—三菱汽車聯盟」副營運長。2019年底，關潤轉戰全球最大微型精密馬達製造商日本電產集團（Nidec），歷任總裁、執行長及營運長等職位，在汽車業界獲得東洋戰將稱號。（編輯：郭無患）1130330