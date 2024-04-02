AI需求強 廣達股價衝今年新高領漲伺服器族群

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（中央社記者吳家豪台北2日電）研調機構看好生成式AI熱潮持續及通用型伺服器更新需求增加，台廠伺服器相關事業2024年營收預估將成長15%。輝達AI伺服器代工廠廣達股價早盤漲至298.5元、漲幅5.66%，衝上今年新高，逼近300元大關。

媒體日前報導，廣達拿下Google、AWS（亞馬遜雲端運算服務）、Meta等3大雲端服務供應商的GB200伺服器訂單，最快7、8月開始測試，9月進入量產，將大舉挹注廣達業績。廣達表示，向來不評論單一客戶及訂單。

其他搭上人工智慧（AI）伺服器題材的代工廠同步走揚，鴻海受惠於輝達（NVIDIA）下世代繪圖處理器（GPU）模組、板卡等訂單將於今年下半年挹注，今天股價漲逾3%，最高155.5元。

緯創為輝達高階伺服器A100與H100 HGX模組主要供應商，今天早盤漲至125.5元、上揚2.45%；英業達主要客戶訂單今年可望反彈回升，今天小漲1.19%，首度入列輝達AI伺服器供應商的和碩漲逾2%，最高99.5元。（編輯：張均懋）1130402