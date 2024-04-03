花蓮強震 財部：救難物資可免稅進口快速通關

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（中央社記者張璦台北3日電）花蓮近海今天上午發生規模7.2強震，財政部關務署表示，地震造成民眾財產損失，各關從寬、從速提供受災商民減免關稅，救難物資免稅進口快速通關，及受損保稅物品除帳等協助措施。

同時，企業或民眾捐贈政府作為賑災的物品，可先向海關辦理押款進口，並於規定期限內補送相關免稅文件供海關查核，正確後辦理退押。

據中央氣象署資訊，今天花蓮上午7時58分發生芮氏規模7.2地震，地震深度15.5公里，最大震度6強，劇烈搖晃全台有感，也造成花蓮地區多棟建築受損。

財政部關務署表示，地震造成民眾財產損失，已請各關秉持從寬、從速原則，提供受災商民協助措施。

關務署指出，進口貨物起卸以後、驗放以前，因天災、事變或不可抗力事由，遭受損失或損壞致無價值者，可依關稅法規定免徵關稅。

關務署表示，政府機關為緊急救難進口的器材及物品，可依關稅法規定免徵關稅；企業或個人捐贈政府機關作為賑災的物品，得先向海關辦理押款進口，並於規定期限內補送相關免稅文件供海關查核，正確後辦理退押。

關務署指出，存儲於保稅工廠、保稅倉庫、科學園區及科技產業園區的保稅貨物，因災變遭受損失，得依海關管理保稅工廠辦法、保稅倉庫設立及管理辦法等相關辦法除帳。

關務署表示，因天災事變致無法如期辦理原料沖退稅，得申請延期，期限最長1年；另機動成立救災物資快速通關單一窗口，以利救災物資快速通關。

關務署指出，商民若對於相關協助措施有不明瞭的地方，可就近向當地海關查詢或於上班時間撥打免費服務專線0800005055諮詢。（編輯：張良知）1130403