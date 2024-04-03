鮮活果汁3月營收年減34% 近4年同期新低

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（中央社記者何秀玲台北3日電）食品股后、台資濃縮果汁飲品大廠鮮活果汁-KY今天公告3月營收新台幣2.43億元，年減34.69%，創近4年來同期新低。鮮活指出，中國茶飲市場購買力道減弱，且3月氣溫低於往年，進而影響客戶補貨需求。

鮮活今年前3月累計營收為8.71億元，年增5.52%。

鮮活指出，3月營收年減34.69%，是因中國茶飲市場成長在2022年已開始放緩，消費者的購買力減弱，使整體需求成長緩慢；今年雖春節期間茶飲企業備足庫存，但3月天氣多陰冷，當地氣溫低於往年，導致整體消費力下滑，進而影響客戶補貨需求，加上巿場競爭激烈所致。

鮮活表示，中國茶飲市場未來發展，關鍵在於品牌能否在產品創新、市場細分、供應鏈管理、數位化轉型、實踐環保、國際擴張等方面抓住機會，才能繼續在競爭激烈市場中成長。鮮活將持續研發產品，並提供冷藏、冷凍運輸條件以確保茶飲原料品質，以滿足客戶需求。

展望今年上半年，鮮活指出，中國持續扶持經濟復甦政策，並明確提出，增加收入、優化供給及減少限制性措施等，希望能促進民生消費。

而鮮活有昆山、廣東與天津3座廠的年產能13萬噸優勢，在快速出貨的生產能力下，可穩固客戶關係，且公司透過不斷創新及調整策略來應對劇烈變化的茶飲市場，希望能站穩中國茶飲供應商領導地位。（編輯：楊蘭軒）1130403