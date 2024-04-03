花蓮強震 經部提供受災中小企業復工貸款最高50萬元

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（中央社記者劉千綾台北3日電）花蓮近海今天上午發生規模7.2強震，為協助受災中小企業，經濟部提供災害復工貸款，最高郵政儲金2年期定期儲金機動利率的利息補貼，每家最高可獲新台幣50萬元，此外也提供受災中小企業免費融資諮詢、融資診斷輔導等服務。

根據中央氣象署資訊，今天花蓮上午7時58分發生芮氏規模7.2地震，地震深度15.5公里，最大震度6強，劇烈搖晃全台有感，造成花蓮地區樓房傾斜等災情。

經濟部中小及新創企業署表示，中小企業如因受災有復工營業協處需求，中企署「馬上辦服務中心」可提供受災中小企業免費融資諮詢、融資診斷輔導及財稅災害申報輔導服務。

中小企業因受災致財務週轉困難，有銀行貸款協商需求者，亦可向「馬上辦服務中心」提出銀行債權債務協商申請。

中企署表示，受災中小企業及稅籍登記業者可出具受災證明或經銀行調查屬實，向各往來銀行申請災害復工貸款。擔保品不足者，得送中小企業信用保證基金提供9成信用保證，並免計收保證手續費。

針對位於災區獲貸災害復工貸款的受災中小企業及稅籍登記業者，中企署另提供最高郵政儲金2年期定期儲金機動利率（目前為1.72%）的利息補貼，每家最高可獲50萬元，補貼期間為週轉金支出最長1年、資本性支出最長3年。

此外，受災中小企業運用銀行自辦的企業救助貸款方案，若擔保品不足，亦可由銀行向信保基金申請信用保證。（編輯：翟思嘉）1130403