公股銀行助花蓮受災戶 提供復建貸款與卡費緩繳

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張璦台北4日電）花蓮外海昨天發生規模7.2地震，造成民眾及企業財產損失，為協助受災戶重建家園，財政部轄下公股銀行提供復建優惠貸款、企業災後紓困貸款，或緩繳信用卡費等協助措施，盼助受災戶度過難關。

台灣銀行表示，依政府各項政策性天然災害救助規定，提供受災戶復建融資優惠貸款，受災戶持有地方主管機關出具的受災證明書，或經調查遭受損失屬實，均可於遭受天然災害次日起3個月內，就近洽詢台銀國內各分行提出申請。

土地銀行指出，啟動紓困與天災相關貸款、協助受災客戶申請保險理賠事宜，既有授信戶若為本次受災戶，也能申請暫緩繳納本金或展延借款；其中「天然災區房屋重建整修貸款」，重建貸款額度最高為新台幣200萬元，整修貸款額度最高為50萬元。

兆豐銀行表示，受地震影響的企業或個人，均可於受災日起3個月內，向兆豐銀全台分行提出重建貸款、緩繳本息、申請展延借款期限等協助措施；兆豐銀提供受災戶受損廠房、機器設備及房屋所需整修費、復工必須購買原料等所需資金，企業戶最高額度5000萬元、個人最高300萬元。

信用卡方面，兆豐銀指出，針對本次地震個人受災戶，兆豐銀信用卡除提供免收掛失費，若有信用卡款延展需求，可透過24小時客服專線提出申請，最長可提供6個月緩繳。

第一銀行表示，受災戶持有主管機關出具受災證明，或經調查遭受損失屬實者，有重建、修復房屋或購置傢俱等資金需求，均可於遭受天然災害次日起3個月內，向各分行提出申請。

同時，一銀提供「中小企業災害復舊專案貸款」及「企業小頭家貸款」，可就災後修建廠房、購置機器設備，以及購買原物料等資本性及週轉金需求提供支援，並可配合信保基金提供最高9成的信用保證，免計收保證手續費，給予受災戶經濟支持。

合庫銀行指出，除個人受災戶可向全台逾270家分行提出申請，以獲取資金支援用於房屋重建、修復或購置家具等，另針對中小企業提供各項專案貸款和企業小微貸款；對於因災情無法按時償還貸款的客戶，也提供貸款展延申請。

合庫銀表示，受災戶有信用卡遺失或需延展信用卡款項，可向客服提出相關申請，免除手續費，並提供最長6個月的緩繳期限。

華南銀行則推出「花蓮地震受災戶貸款協處專案」，包含災害復建貸款、協助災區住宅修繕貸款，以及中小企業災害復舊專案貸款。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

彰化銀行表示，此次重建貸款個人部分申貸金額最高200萬元，企業部分將視受災戶財損情況及復原或重建所需資金核貸，受災戶如於彰銀有投保相關產物保險者，可洽投保分行協助辦理相關理賠事宜。

台灣企銀則指出，推動「中小企業災害復舊專案貸款」及「企業小頭家貸款」，協助中小企業災後修建廠房、機器設備及購置原物料等資金需求，並協助受災企業戶向政府申請貸款利息補貼；對既有貸款有展延需求的客戶，也可提出申請，減輕企業災害受損負擔。（編輯：翟思嘉）1130404