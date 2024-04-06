經部：台美經貿升溫 業者宜重售後服務銷售季節變化

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（中央社記者劉千綾台北6日電）台美經貿升溫，中小企業交流也持續深化，經濟部官員表示，台灣半導體供應鏈、生技醫療和綠色經濟等中小企業對美國市場抱有高度興趣，建議有意進軍美國市場的業者，須留意售後服務需求、銷售季節等市場資訊。

「台美21世紀貿易倡議」去年完成首批協定簽署，其中設立中小企業專章。為提供有意進軍美國市場的廠商拓銷建議，經濟部中小及新創企業署在網站上公布「台美中小企業經商資源工具包」。

經濟部官員透露，半導體供應鏈、生技醫療新創等中小企業已顯示對美國市場的興趣，此外淨零浪潮帶動下，全世界都渴望綠色、數位解方，永續、綠色經濟相關產業也躍躍欲試。

由於美國消費者重視售後服務，中企署建議，業者於國外設立發貨中心或租用倉儲中心，不僅可快速供貨、負責庫存，也能掌握當地市場趨勢及消費者習性，對進入美國將有很大幫助。

建立銷售通路資訊及人脈方面，中企署表示，美國批發零售商一向有其固定的採購管道，一般台灣業者要直接切入市場不易；若在美國沒有據點，可透過當地進口批發商，或建議加入相對應的產業協會及商會，作為中介橋梁，共同開拓市場。

中企署指出，美國市場龐大，但競爭非常激烈，建議透過上下游垂直整合或跨領域水平整合的方式，改善產品競爭力，並經由群體合作的方式，相互支援，加強創新，提升整體產業的水準。

中企署進一步表示，台灣多數業者長期從事國際原廠委託製造（OEM）、品牌客戶設計代工（ODM），比較缺乏對市場的直接了解，建議必須時常派員到美國市場銷售通路及主要專業展，蒐集產品趨勢及資訊，加速創新動能，以貼近消費者需求。

此外，中企署提醒，美國市場有較強的季節性波動，美國進口商進口、訂貨、下單均是根據銷售季節來運作，建議注意銷售季節變化，以免錯失卡位時機。

疫情改變了民眾消費型態，電商發展迅速，中企署也建議，台灣業者可積極與亞馬遜（Amazon）、電子商務零售商eBay等大型網路通路商合作，透過物流業者的協助，拓展美國市場龐大商機。

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根據美國小型企業署（Small Business Administration,SBA）的報告，截至2022年底，美國共有約3320萬家中小企業，占美國企業總家數的99.9%以上，中小企業創造超過半數的私人非農就業機會。

2022年台灣中小企業家數則超過163萬家，占全體企業逾98%，創歷年新高，維持全國就業人數8成以上，從上述數據可見台美中小企業均扮演經濟發展不可或缺的重要力量。（編輯：郭無患）1130406