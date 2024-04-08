國巨3月營收突破百億登高 估客戶庫存調整第2季結束

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（中央社記者鍾榮峰台北8日電）被動元件大廠國巨今天下午公布3月自結合併營收新台幣100.23億元，是2022年10月以來高點。國巨表示，客戶端庫存調整將於第2季結束，供應鏈庫存趨向健康，樂觀看待人工智慧（AI）應用營運動能。

國巨3月營收100.23億元，月增18.5%，較去年同期增加11.3%，國巨指出，3月營收增加主要是工作天數回復正常、客戶端拉貨動能穩健。累計第1季自結營收285.05億元，較去年第4季增加4.2%，比去年同期成長9.2%。

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展望第2季，國巨表示，現階段整體市場供需、全球通膨及國際局勢等大環境的不確定性因素仍高，預估客戶端庫存調整將於第2季結束，供應鏈庫存持續趨向健康水位，國巨密切關注市場狀況，並樂觀看待AI應用營運動能及後市展望。

AI高階伺服器、雲端運算和資料中心等應用帶動高效能運算交換器需求，也帶動晶片電感元件出貨成長。國巨旗下電感廠奇力新和普思（Pulse）深耕高階電感元件，國巨預期AI資料中心和伺服器等成長可期。（編輯：楊凱翔）1130408