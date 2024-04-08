走著瞧獲科技事業核准函 將申請改列一般板上市

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（中央社記者吳家豪台北8日電）個人防詐軟體Whoscall開發商Gogolook走著瞧-創今天宣布，已取得數位發展部數位產業署出具「係屬科技事業及產品開發成功且具市場性」意見書，將依規劃時程提出改列一般板上市的申請。

展望未來，Gogolook發布新聞稿指出，今年營收目標持續成長，並拓展多元營收來源。此外，在注重投資效率下，今年獲利目標倍數成長。

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Gogolook共同創辦人暨董事長鄭勝丰表示，去年7月創新板上市後，除了取得新的資金，也對Gogolook吸引高階與國際人才助益很大。Gogolook將依規劃時程提出改列一般板上市的申請，在資本市場的支持下，持續布局長期成長。

Gogolook今天也宣布Whoscall推出新功能「個資外洩偵測」，用戶只要輸入手機號碼並通過OTP簡訊驗證，Whoscall就能從以該號碼為查詢基礎，偵測過往的外洩紀錄，以及是否有相關帳號、密碼、姓名、地址或電子郵件也在同次外洩事件遭到外流，最後也會針對外洩的個資項目提出補救建議。（編輯：楊凱翔）1130408