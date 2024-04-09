PC市場回神 華碩3月營收衝1年半新高

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾仁凱台北9日電）華碩今天公布3月營收新台幣497.35億元，年增0.99%，較2月強彈40.8%，創下2022年9月以來近1年半新高。

華碩第1季營收1217.02億元，較去年同期成長9.25%，比去年第4季微幅增加0.3%，打敗淡季魔咒。

產業研究機構IDC發布統計，2024年第1季全球PC出貨量為5980萬台，年增1.5%，成功重返正成長軌道，且直逼2019年第1季的6050萬台，回到疫情前水準。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

華碩共同執行長許先越日前表示，PC市場庫存回到健康水位，不過整體來看，上半年復甦腳步仍疲弱，寄望下半年AI PC帶動，將開啟PC產業全新的成長週期，而且維持數年。

另一方面，華碩看好生成式AI風潮帶動伺服器市場需求爆增，積極耕耘相關市場。目前伺服器產品占華碩營收比重不高，2023年占比大約僅低個位數百分比，但去年業績倍數成長，公司內部設下積極目標，以2022年為基礎，目標5年內，伺服器產品業績要成長5倍。（編輯：張均懋）1130409