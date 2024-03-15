AI伺服器發力 華碩今年首季營運有望打破淡季魔咒

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾仁凱台北15日電）華碩今天舉行線上法說會，展望今年第1季PC市場復甦腳步蹣跚，華碩預估PC相關產品首季營運，將較去年第4季下滑約10%；不過由於AI伺服器出貨成長帶動，樂觀預估今年第1季開放平台產品事業營運有望季增15至25%。

目前華碩2大事業部包括PC為首的系統產品，以及包含主機板、伺服器在內的開放平台，去年全年營收占比分別為63%：36%，按此推估，法人看好華碩今年第1季整體營運有機會較去年第4季持平或成長5%以內，打破淡季魔咒。

華碩今天公布自結去年品牌營收為新台幣4480億元，年減9%；稅後純益159.28億元，則較2022年逆勢成長8%，換算每股純益21.4元。

展望今年，華碩共同執行長許先越今天表示，上半年PC市場復甦腳步仍蹣跚，預計要到下半年，AI PC有望開啟新一輪的成長週期。不過在開放平台產品方面，其中的伺服器從去年開始一路延續高成長動能。

生成式AI風潮帶動伺服器市場需求爆增，成為兵家必爭之地，許先越表示，目前伺服器產品占華碩營收比重不高，2023年大約僅低個位數百分比，但去年業績倍數成長，目前營收占比已拉升到接近高個位數百分比。

華碩以2022年為基礎，目標5年內，伺服器產品業績要成長5倍。華碩認為，到目前為止，進度超前原先設定。（編輯：潘羿菁）1130315