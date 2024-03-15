華碩：2024是AI PC元年 下半年開啟新成長週期

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（中央社記者曾仁凱台北15日電）PC市場去年下半年成功走出疫後庫存調整的泥淖，展望今年PC市場，華碩共同執行長許先越今天表示，上半年復甦腳步仍疲弱，但看好2024是「AI PC元年」，下半年將開啟全新的成長週期，而且維持數年。

華碩今天舉行線上法說會，許先越表示，2023年因為疫後市場需求衰退，對華碩是充滿挑戰的1年，惟經過去年上半年的庫存調節，目前華碩的存貨已經回到健康可控的水準。

市場需求方面，去年第3季一度出現明顯復甦，可惜氣勢未能延續到第4季，華碩今天公布去年第4季品牌自結營收為新台幣1119億元，季減11%，也比2022年同期衰退5%；單季稅後純益39.27億元，較第3季大幅縮水65%，換算單季每股賺5.3元。

展望今年，許先越觀察，上半年PC市場復甦腳步仍然疲弱，但看好生成式AI將引爆第4波工業革命，在AI PC的帶動下，下半年PC市場將進入全新的成長週期，而且維持數年。

華碩共同執行長胡書賓分析，過去AI模型的運作主要在雲端伺服器執行，但大家看好接下來會下放到電腦、手機等各種邊緣裝置。一方面運作反應可以更即時、直接，而且兼顧使用者的隱私性和安全性。

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胡書賓指出，AI PC要普及，關鍵是應用，現階段最重要就是微軟的Copilot人工智慧應用功能，預計下半年進入商轉，到時候各種應用出籠，將帶來全新體驗，消費者會更有感。

他認為2024年是AI PC元年，但不是馬上爆發，接下來會需要一段業者和消費者共同學習激盪的過程，大家才知道要拿AI用在哪裡，設備迭代改善。胡書賓看好3年後，AI PC在整體PC市場的滲透率有機會達到50%以上。（編輯：楊蘭軒）1130315