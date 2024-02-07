新德里推動在地生產 宏碁、華碩擴大「印度製造」

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（中央社台北7日綜合外電報導）隨著新德里當局考慮加強進口管制，推動在地製造，全球兩大個人電腦（PC）製造商宏碁和華碩計劃今年擴增印度生產規模。

根據日經亞洲報導，宏碁董事長陳俊聖表示，印度已成為宏碁出貨量和營收第2大市場，僅次於美國。宏碁計劃今年加速印度消費筆記型電腦銷售。

陳俊聖說，宏碁正在和印度在地製造供應商，以及其他的台灣供應商洽談，以提高當地產量。他說，這是印度政府的政策方向。

陳俊聖告訴日經亞洲：「我們和印度供應商2023年開始的合作配合相當良好，現在他們希望（生產）更多機種和產量…印度市場成長快速，潛力不容忽視。」

華碩共同執行長胡書賓也告訴日經亞洲，華碩目前正和供應商合作「積極」配合印度政府推動長期在地製造政策。

胡書賓說：「目前我們的供應商主要在印度進行最終組裝，但我們正積極思考要求提高當地更多零件層面的產量，作為我們下一階段的戰略。」

他說，過去2年華碩已在當地建立消費筆電品牌，今年起印度將成為華碩擴張商用筆電事業的優先市場之一。

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筆電代工廠緯創則是表示，該公司已在印度卡納塔卡省（Karnataka）取得土地，準備興建一座筆電維修和售後服務中心。緯創近期將旗下印度iPhone組裝廠賣給印度最大企業集團塔塔集團（Tata）。

緯創董事長林憲銘告訴媒體：「我們（在當地）租用服務中心很長一段時間，但業務龐大且持續成長。因此我們購入一筆土地，自己來蓋。我們不排除之後將這裡轉為個人電腦的生產線。」（譯者：劉淑琴/核稿：楊昭彥）1130207