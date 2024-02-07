更多編輯台推薦新聞：
出國賞雪防滑穿鞋有撇步 正確行走方法圖解教學
生活

出國賞雪防滑穿鞋有撇步 正確行走方法圖解教學

大樂透獎號這裡看 過年加碼百萬春節大紅包
生活

大樂透獎號這裡看 過年加碼百萬春節大紅包

台糖梅花肉驗出瘦肉精西布特羅 檢驗時間軸與爭議一次了解
生活

台糖梅花肉驗出瘦肉精西布特羅 檢驗時間軸與爭議一次了解

過年電影台節目表 2024小年夜到初五強檔片單指南
娛樂

過年電影台節目表 2024小年夜到初五強檔片單指南

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經

新德里推動在地生產 宏碁、華碩擴大「印度製造」

2024/2/7 16:58
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北7日綜合外電報導）隨著新德里當局考慮加強進口管制，推動在地製造，全球兩大個人電腦（PC）製造商宏碁和華碩計劃今年擴增印度生產規模。

根據日經亞洲報導，宏碁董事長陳俊聖表示，印度已成為宏碁出貨量和營收第2大市場，僅次於美國。宏碁計劃今年加速印度消費筆記型電腦銷售。

陳俊聖說，宏碁正在和印度在地製造供應商，以及其他的台灣供應商洽談，以提高當地產量。他說，這是印度政府的政策方向。

陳俊聖告訴日經亞洲：「我們和印度供應商2023年開始的合作配合相當良好，現在他們希望（生產）更多機種和產量…印度市場成長快速，潛力不容忽視。」

華碩共同執行長胡書賓也告訴日經亞洲，華碩目前正和供應商合作「積極」配合印度政府推動長期在地製造政策。

胡書賓說：「目前我們的供應商主要在印度進行最終組裝，但我們正積極思考要求提高當地更多零件層面的產量，作為我們下一階段的戰略。」

他說，過去2年華碩已在當地建立消費筆電品牌，今年起印度將成為華碩擴張商用筆電事業的優先市場之一。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

筆電代工廠緯創則是表示，該公司已在印度卡納塔卡省（Karnataka）取得土地，準備興建一座筆電維修和售後服務中心。緯創近期將旗下印度iPhone組裝廠賣給印度最大企業集團塔塔集團（Tata）。

緯創董事長林憲銘告訴媒體：「我們（在當地）租用服務中心很長一段時間，但業務龐大且持續成長。因此我們購入一筆土地，自己來蓋。我們不排除之後將這裡轉為個人電腦的生產線。」（譯者：劉淑琴/核稿：楊昭彥）1130207

#印度
#宏碁
#華碩
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.230