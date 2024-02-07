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淡季效應 宏碁1月營收月減35%寫近9個月新低

2024/2/7 17:17
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（中央社記者曾仁凱台北7日電）淡季效應，宏碁今天公布1月合併營收新台幣152.3億元，從去年12月的高點滑落35.7%，創下近9個月新低；不過比起去年同期成長11.7%，已經連續7個月營收維持年增。

宏碁主管表示，今年1月以Chromebook產品表現最佳，營收年增率39.3%；另外桌上型電腦產品營收年增率也達16%。

至於在宏碁旗下小金虎的表現方面，主攻伺服器的安圖斯科技，1月營收年增率高達85.7%，動能搶眼。宏碁建立多重事業引擎的策略持續發酵，統計今年1月，非電腦及顯示器相關事業營收占集團總營收比重達39.2%。

宏碁董事長陳俊聖鐵口直斷，2022年中率先發出預警，指出經過疫情居家辦公帶動電腦出貨高峰後，PC市場轉為供過於求，果然全球PC市場隨即進入庫存整理期，不過2023年6月，陳俊聖改口PC通路庫存「鬧鬼」（haunted）已經過去，大量訂單重新湧入，去年7月起，宏碁單月營收重返正成長軌道，一路至今。

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展望今年，市場聚焦AI PC，有望引爆新一輪電腦換機潮。對此，陳俊聖日前表示，宏碁在核心事業中，緊抓生成式AI機會熱潮，公司去年12月正式發表AI PC，隨即開始出貨，訂單能見度至少看到今年第1季。

他看好微軟發表AI助理Copilot，Google也積極發展生成式AI技術，未來AI PC整體商機樂觀。宏碁旗下子公司安圖斯，提供完整的AI平台整合解決方案，近幾個月營運成長動能強勁，今天公布1月營收年增率高達85.7%。（編輯：趙蔚蘭）1130207

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