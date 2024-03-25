華碩培育AI人才 舉辦校園AI繪圖競賽

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（中央社記者曾仁凱台北25日電）華碩全力攻AI，為了培育AI人才，今天宣布舉辦2024校園AI繪圖競賽，鼓勵大專院校學生使用AI工具，以實務應用發揮創新設計能力。

華碩共同執行長許先越日前表示，2024年是「AI PC元年」，他看好隨著微軟Copilot人工智慧應用功能下半年進入商轉，將開啟PC產業全新的成長週期，而且維持數年。

他透露，以廣義的定義來看，目前華碩內部與AI相關的研發人力已達約1000人。考量全球人工智慧產業快速發展，AI人才教育與培訓刻不容緩，華碩今年特別籌辦校園AI繪圖競賽，以Stable Diffusion生成原件參賽，題目不限，冠軍將可獨得獎金新台幣10萬元。

此外，上週輝達（NVIDIA）舉辦GTC AI開發者大會，華碩也順勢推出GPU伺服器ESC NM1-E1，由NVIDIA MGX模組化設計架構驅動，搭載輝達最新的B200 Tensor Core GPU、GB200 Grace Blackwell Superchip和H200 NVL，以提供最佳化的AI伺服器解決方案，滿足更多跨產業AI應用。

看好生成式AI風潮帶動伺服器市場需求爆增，華碩內部已設定積極目標，以2022年為基礎，目標5年內，伺服器產品業績要成長5倍。許先越表示，到目前為止，進度超前原先設定。（編輯：張均懋）1130325