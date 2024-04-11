觀光、營建活躍 台股震盪小跌10點力守20700點

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴言曦台北11日電）台股今天開低走低，最低至20651.88點，盤中台積電翻紅，營建、觀光類股也有買氣進場拉抬，指數尾盤跌幅收斂，終場收在20753.22點，下跌10.31點，跌幅0.05%，成交值新台幣4409.5億元。

觀察盤面走勢，晶圓代工廠台積電今天開盤下跌4元，盤中翻紅，終場在買盤激勵下，收在820元，上漲5元，漲幅0.61%。

AI指標股漲跌互見，緯穎、緯創、雙鴻盡墨；廣達、技嘉抗跌，奇鋐買氣強勁，終場強漲5.23%。

前總統馬英九10日與中共總書記習近平睽違9年再次見面，中共官媒新華社的通稿中釋出兩岸旅遊政策可望改變的風向，激勵觀光族群今天走揚，山富、五福、燦星旅盤中飆漲停直到終場。

花蓮地震帶動全台都更潮，營建類股買氣不墜，大將、太設盤中亮燈漲停直到終場，皇翔漲逾8%，國建漲逾7%，冠德、聯上發、愛山林、長虹漲逾2%。

重電族群漲跌互見，亞力終場漲逾8%， 中興電漲逾5%；士電開高走低，盤中翻黑終場下挫3.8%。

法人分析，美國經濟數據顯示通膨仍然頑固，市場對美國聯邦準備理事會（Fed）6月會否降息產生不確定性，不過由於3月營收已全面公布，加上國內外政治因素影響，牽動部分具題材的個股有所表現，使台股表現相對有撐，跌幅小於美股。（編輯：張均懋）1130411