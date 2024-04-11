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美CPI打擊降息預期 新台幣爆量重貶創近5個月新低

2024/4/11 17:28（4/11 17:37 更新）
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新台幣兌美元11日爆量重貶，收盤收32.211元，狂貶1.91角，創近5個月新低紀錄。（中央社檔案照片）
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（中央社記者潘姿羽台北11日電）美國最新公布的CPI數據顯示通膨降溫受阻，重擊降息預期，美元及美債殖利率向上急衝，亞幣倒成一片，新台幣兌美元今天爆量重貶，收盤收32.211元，狂貶1.91角，創近5個月新低紀錄，台北及元太外匯市場總成交金額則衝出24.545億美元、近3個月最大量。

美國公布3月消費者物價指數

CPI小百科

消費者物價指數（CPI）反映一般家庭購買消費性商品及服務的價格水準波動情形。

可衡量通貨膨脹、作為調整稅負、公司機關調薪及合約價格的參考。

資料來源：主計總處

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（CPI）較去年同期上揚3.5%，超乎預期，顯示通膨依舊頑強，市場推測聯準會（Fed）降息腳步恐再度推遲，6月降息機率並不樂觀。

美CPI數據重擊降息預期，美元指數短線急彈、衝破105關卡，美債殖利率也飆破4.5%。

新台幣兌美元今天以32.07元開出後，反映美元強勢格局，匯價急跌，連破32.1、32.2元兩道關卡，最低觸及32.242元、狂殺2.22角。

外匯交易員表示，新台幣匯率開盤後一路走貶，出口商眼見匯價來到波段低點，大舉拋匯，讓跌勢略為收斂，不過投信美元買盤強勁，加上午後外資匯出力道更為猛烈，出口商轉為惜售，終場收在32.211元、創去年11月15日以來新低，全日重貶0.59%。

根據央行統計，美元今天狂升0.98%，非美貨幣全面下殺，人民幣小跌0.05%、相對有撐，新台幣貶0.59%，韓元大跌0.67%，日圓淪為重災區，狂貶0.84%，且摜破153關卡、創34年新低。

外匯交易員指出，美元強勢壓境，新台幣只能隨亞幣一同貶值，但貶幅居中，在此情況下，沒看到央行大動作出手，僅於盤中適時提供流動性。

展望新台幣走勢，外匯交易員認為，亞洲股市近期表現不錯，仍可望吸引熱錢流入，不過美債殖利率居高的情況下，還是具有強大吸力，估壽險、投信續將大筆投資款匯往海外，加上美元指數居高，新台幣緩貶格局不變，波動區間則上移，將介於31.9至32.3元。（編輯：楊凱翔）1130411

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