更多編輯台推薦新聞：
伊朗飛彈襲以色列 兩國為何從盟友變死敵？一次看懂
國際

伊朗飛彈襲以色列 兩國為何從盟友變死敵？一次看懂

法界：若宣告死刑合憲 可能限縮適用罪名
社會

法界：若宣告死刑合憲 可能限縮適用罪名

韓執政黨史上最大敗選 總統尹錫悅下一步可能怎麼走？一週大事彙整
生活

韓執政黨史上最大敗選 總統尹錫悅下一步可能怎麼走？一週大事彙整

影片／大谷翔平第175轟出爐追平松井秀喜 並列MLB日籍球員最多轟
運動

影片／大谷翔平第175轟出爐追平松井秀喜 並列MLB日籍球員最多轟

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經

英特爾打造企業交流平台 促進台灣與印度合作

2024/4/15 10:51
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張建中新竹15日電）英特爾（Intel）舉辦台印區域合作夥伴交流會，創建對話平台，協助台灣合作夥伴拓展海外商機，促進與印度重要企業組織合作。

英特爾副總裁暨台灣分公司總經理汪佳慧指出，台灣生態系在全球資料中心、雲端基礎建設、伺服器市場皆占有舉足輕重地位，越來越多企業加速全球布局以提升國際競爭力，及打造更具韌性的供應鏈。

汪佳慧表示，英特爾長期以來致力協助台灣生態系發展，與合作夥伴在技術與產品研發上密切合作，共同發掘全球商機。透過這次的台印區域合作夥伴交流活動，促進台灣生態系夥伴與印度業者展開對話，探索機會和交流經驗，共同推動創新目標。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

英特爾今天發布新聞稿指出，台印區域合作夥伴交流會於日前舉辦，台灣廠商宏碁、研華、華碩、仁寶、神基、技嘉、英業達、和碩、廣達等，及印度廠商Dixon、Kaynes、Optiemus、Sahasra、Sheeltron和VVDN等一同參加。

英特爾表示，長期致力串連各區域生態系夥伴，打造企業交流平台，共同探索企業的未來挑戰與因應方案，布局全球韌性供應鏈。東南亞是英特爾全球供應鏈布局重要的一環，將持續積極推動半導體封裝、測試業務，並完善資訊產業供應鏈，打造優良的投資與市場環境。（編輯：潘羿菁）1130415

#台灣
#汪佳慧
#英特爾
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.102