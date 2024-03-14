英特爾：今年是AI PC元年 AI在物聯網應用更多

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（中央社記者鍾榮峰台北14日電）英特爾（Intel）副總裁暨台灣分公司總經理汪佳慧今天表示，人工智慧（AI）將無所不在，應用將遍及雲端、網路和邊緣裝置。今年是AI PC的元年，英特爾將於2025年出貨1億套AI PC晶片，而AI應用在物聯網會更多。

汪佳慧今天出席英特爾與宏碁、華碩、微星、訊連及Adobe共同舉辦的AI PC創作新世代活動，她受訪時說，英特爾對於人工智慧電腦（AI PC）市場前景抱以高度期待，去年底發表Core Ultra平台，開啟AI PC硬體平台元年。

汪佳慧表示，硬體要與軟體結合，才能產生應用，英特爾推出AI加速計畫，與全球超過100個軟體廠商合作，發展出300多項軟體功能，今年是AI PC元年，預期2025年英特爾將出貨1億套AI PC晶片產品。

她強調，AI應用將無所不在，不只在個人電腦方面，AI在物聯網方面應用會更多，還會遍及電競、安防及工業等。

英特爾與宏碁等合作夥伴共同舉辦的AI PC創作新世代活動，今天起在三創的十二立方登場，為期4天，現場展示多款採用英特爾Core Ultra的AI PC系統與影像創作應用。

活動還邀請不同領域的專業創作團隊分享採用AI PC的經驗與感想。再現影像視覺特效總監郭憲聰說，使用AI工具，將有助加速電影製作。（編輯：楊蘭軒）1130314