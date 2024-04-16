IDC：三星首季銷量超車蘋果 重回手機市場龍頭

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（中央社記者江明晏台北16日電）研調機構IDC發布全球首季智慧型手機銷量報告指出，三星再度超車蘋果（Apple），贏回銷量第一的寶座；蘋果落居第2，出貨量年減9.6%。IDC指出，智慧型手機產業復甦繼續向前推進，中國品牌小米和傳音銷量展現高度成長。

根據研調機構IDC近日公布的全球季度手機追蹤報告初步數據顯示，2024年第1季全球智慧型手機出貨量年增7.8%至2.894億支。IDC說明，儘管手機產業尚未完全擺脫困境，因為許多市場仍然存在宏觀經濟挑戰，但出貨量連續第3個季度成長，顯示產業復甦正在順利進行。

三星首季推出AI旗艦機助攻銷量成長，根據IDC最新公布的數據顯示，三星今年首季智慧型手機出貨量為6010萬台，並以20.8%的市占率，領先蘋果（Apple）的5010萬台、17.3%市占率，再度贏回第一名的寶座；蘋果則落居第2，出貨量年減9.6%，大幅多於三星0.7%的年減幅度。

第3名則是小米，出貨量4080萬台，市占率14.1%，年成長幅度高達33.8%，而另一個中國品牌傳音出貨2850萬台，市占9.9%，位居第4名，年成長幅度高達84.9%，第5名為OPPO出貨量2520萬台，市占率8.7%，出貨量年減8.5%。

其他品牌今年首季則合計出貨8470萬台，市占率29.3%。

IDC全球行動和消費設備追蹤集團副總裁芮斯（Ryan Reith）表示，智慧型手機復甦繼續向前推進，市場樂觀情緒在高階品牌中慢慢形成，「雖然蘋果在2023年底奪取銷量龍頭寶座，但三星在今年第1季再度逆轉超車蘋果，維持領先智慧型手機銷售第一的地位」。

芮斯指出，雖然IDC預計，三星與蘋果將保持在高階市場的地位，但華為以及小米、傳音、OPPO/OnePlus和vivo的顯著成長，也可能會讓前2名的廠商尋求其他市場的擴張和跨入多元的領域，隨著經濟復甦的進展，可能會看到領先的品牌不斷增加市占率，其他品牌則會相對艱難求生。

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IDC表示，智慧型手機市場正在擺脫過去兩年的動盪，變得更加強大，也發生了變化，例如繼續看到銷售價值和平均售價（ASP）的成長，因為消費者認知會更長時間地使用設備。

另外，排名前5的公司強弱出現變化，小米正從過去兩年的大幅下滑中強勢回歸，而傳音則在國際市場上保持強勁成長，穩定躋身前5名。三星與蘋果則在第1季出現負成長，而三星在總體銷量上，比最近幾季處於更有利的地位。（編輯：楊蘭軒）1130416