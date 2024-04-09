IDC：第1季全球PC出貨量5980萬台 重返疫情前水準

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（中央社記者曾仁凱台北9日電）PC市場歷經連續2年衰退後終於回神，產業研究機構IDC發布最新統計，2024年第1季全球PC出貨量為5980萬台，年增1.5%，成功重返正成長軌道，而且直逼2019年第1季的6050萬台，回到疫情前水準。

在市占排行榜方面，聯想（Lenovo）今年第1季PC出貨量1370萬台、市占率23%，領先惠普（HP）出貨量1200萬台、市占20.1%，蟬聯龍頭寶座；第3名是戴爾（Dell）出貨930萬台、市占15.5%，蘋果出貨480萬台、市占8.1%排第4。

至於「台灣雙A」分居排行榜第5、6位，其中宏碁（acer）第1季PC出貨量370萬台，市占率6.2%，超車華碩（ASUS）出貨360萬台，市占6.1%。

宏碁第1季PC出貨年增率達9.2%，在全球6大PC品牌中，僅次於蘋果的14.6%，成長動能排第2。相較之下，華碩第1季PC出貨年減4.5%，與戴爾並列，成為唯二衰退的主要PC品牌。

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IDC分析，今年第1季PC市場出貨成長，主要和低基期有關，2023年第1季全球PC出貨年減28.7%，為歷史最差表現。另外歐美通膨趨緩，包括美洲以及歐非中東（EMEA）等多數地區，PC出貨都開始復甦。

IDC全球行動裝置追蹤研究經理烏布拉尼（Jitesh Ubrani）表示，雖然大陸市場通縮壓力仍在，但隨著新款的AI PC將於今年稍後開始放量出貨，加上企業換機週期啟動，看好今年PC市場將持續復甦，除了出貨量成長，新的AI PC價格較高，有望為PC及相關零組件供應商帶來更多機會。（編輯：張均懋）1130409