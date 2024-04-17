台股揮別重挫陰霾 指數大漲逾300點重返2萬大關

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（中央社記者何秀玲台北17日電）台股今天早盤出現多頭反攻，指數開盤即收復2萬大關，權值股、矽晶圓指標股，以及重電、電線電纜類股全面上漲，盤中指數大漲逾300點，揮別昨天重挫陰霾。

至11時7分，台股加權指數大漲332.22點，達到20234.18點，成交值新台幣2471億元。

電子權值股方面，台積電開高走高，最高來到808元，上漲20元；鴻海開盤小漲，最高來到146元；聯發科開盤1065元漲10元，盤中平盤震盪。

另外，CoWoS概念股今天也表現不俗，弘塑以1110元漲停創新高價，志聖最高來到137.5元，漲逾9%，辛耘、鈦昇漲幅約在4%至5%。

資深分析師王兆立表示，今天台股大漲超過300點，主要因美股反彈，加上明天台積電將有法說會，預期將釋出正面訊息，帶動今天台積電供應鏈股票上漲，表現強勁，當台積電相關概念股上揚，也讓指數出現信心；另外，傳產如重電和電線電纜也都表現不俗。（編輯：張均懋）1130417