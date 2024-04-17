更多編輯台推薦新聞：
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 證券
台股
新聞專題
台股1/300
首頁 / 證券

台股揮別重挫陰霾 指數大漲逾300點重返2萬大關

2024/4/17 11:18（4/17 11:28 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台股示意圖。（中央社檔案照片）
台股示意圖。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者何秀玲台北17日電）台股今天早盤出現多頭反攻，指數開盤即收復2萬大關，權值股、矽晶圓指標股，以及重電、電線電纜類股全面上漲，盤中指數大漲逾300點，揮別昨天重挫陰霾。

至11時7分，台股加權指數大漲332.22點，達到20234.18點，成交值新台幣2471億元。

電子權值股方面，台積電開高走高，最高來到808元，上漲20元；鴻海開盤小漲，最高來到146元；聯發科開盤1065元漲10元，盤中平盤震盪。

另外，CoWoS概念股今天也表現不俗，弘塑以1110元漲停創新高價，志聖最高來到137.5元，漲逾9%，辛耘、鈦昇漲幅約在4%至5%。

資深分析師王兆立表示，今天台股大漲超過300點，主要因美股反彈，加上明天台積電將有法說會，預期將釋出正面訊息，帶動今天台積電供應鏈股票上漲，表現強勁，當台積電相關概念股上揚，也讓指數出現信心；另外，傳產如重電和電線電纜也都表現不俗。（編輯：張均懋）1130417

延伸閱讀
台股重挫 法人：留意中東情勢與台積電法說台股第1季散戶成交逾487萬 創統計以來新高通膨降溫缺進展 聯準會主席示意短期內難降息企業家任經長 郭智輝出身半導體拚供應鏈重組商機
台股
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
台股早盤漲逾200點 重返2萬大關
172.30.142.115