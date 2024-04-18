全體券商第1季大賺263.16億元 年增逾6成

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（中央社記者曾仁凱台北18日電）台股量能居高不下，券商獲利大豐收，證交所統計，2024年第1季全體證券商稅後純益263.16億元，較去年同期大幅成長63.26%。

根據證交所統計，全體證券商3月稅後純益100.95億元，較2月成長15.75億元或18.49%。

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證交所表示，3月份大盤總成交值約10.002兆元，較2月增加97.47%，使券商經紀手續費收入大幅成長；3月自營證券評價損失較多，使證券商自營業務淨利較2月衰退16.27億元或37.31%；另外3月券商承銷業務淨利也較2月衰退3.90億元或42.81%。

累計今年第1季，證券商經紀手續費收入因大盤總成交值增加，較去年同期成長，其中自營證券評價利益較多，使券商自營業務淨利較去年同期成長40.49億元或72.78%；承銷業務淨利也較去年同期成長5.83億元或33.82%。（編輯：張均懋）1130418