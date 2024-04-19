台股爆量崩跌終場挫774點 創史上單日最大跌點
2024/4/19 13:42（4/19 13:50 更新）
（中央社記者江明晏台北19日電）台積電法說行情失靈、以伊衝突恐升級、Fed降息不確定性等三大利空重擊下，台股今天盤中指數崩跌1009.32點，創史上第2大紀錄，終場指數跌774.08點，收在19527.12點，創台股史上單日收盤價最大跌點。
台股終場指數收在19527.12點，下跌774.08點，跌幅3.81%，成交值至新台幣7047.88億元。
台積電法說會行情失靈，今天股價重挫，終場下跌54元，跌幅6.72%，收在750元；權值股一片臉綠，鴻海、聯發科、台達電收盤下挫，AI概念股廣達、緯創、技嘉等熄火，重電族群、指標型ETF等也收黑。（編輯：張均懋）1130419
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