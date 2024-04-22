中東緊張降溫投資人逢低進場 亞股大多收高

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（中央社香港22日綜合外電報導）隨著投資人對中東情勢的擔憂平息，亞洲股市今天收盤大多上漲，將上週跌掉的一些部分補回。股市交易商將靜待本週將公布的一份美國重要通貨膨脹數據及幾家科技業巨擘財報。

法新社報導，伊朗13日發射300多件飛彈和無人機攻擊以色列後，19日傳出伊朗境內疑似遭到以色列報復攻擊，但事後德黑蘭淡化事件，使得這兩個中東地區勁敵國之間的緊張似已降溫。

華爾街股市標普500和那斯達克指數上週收盤雙雙重挫，其中那指更大跌逾2%，歸咎於亞馬遜（Amazon）、蘋果（Apple）和Netflix等科技業巨擘股票遭遇沉重賣壓。

儘管中東情勢仍然緊繃，但週末期間並未升溫，提供股市投資人逢低買進機會，並促使油價回落。

市場人士如今目光鎖定26日將公布的美國最新個人消費支出物價指數（PCE），這是美國聯邦準備理事會（Fed）偏好的通膨指標，結果可能在其利率決定上扮演重要角色。

美國消費者物價指數（CPI）已經連續3個月高於預期，令人失望的數據打擊6月見到聯準會降息的希望，投資人已下調他們預估的美國央行今年降息次數。

本週美股將有Google（谷歌）母公司Alphabet、電動車大廠特斯拉（Tesla）及微軟（Microsoft）發布財報，投資人冀望見到強勁結果來延續前一波股市漲勢。

香港股市今天收盤勁揚1.8%，引領亞股漲勢。東京股市收高1.0%，雪梨、首爾、新加坡、威靈頓、馬尼拉和曼谷股市也全都收紅。

但上海股市收盤下跌0.7%，台北和雅加達股市也收低。（譯者：張正芊/核稿：陳政一）1130422