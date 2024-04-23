權值股回神 台股量縮反彈188點收19599點

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（中央社記者賴言曦台北23日電）在美股止跌收紅下，台股今天跌深反彈，早盤在台積電領軍下，最高攻上19709點；終場上漲188.06點，收在19599.28點，漲幅0.97%，成交值新台幣3448.65億元。

觀察盤面個股，台積電終場收在754元，上漲12元，漲幅1.62%；聯發科（2454）上漲6元，收在972元，漲幅0.62%；其他權值股包含大立光、鴻海、廣達終場分別上漲1.18%、0.7%及3.04%。

機器人概念股所羅門今天結束處置，在資金進場助攻下，亮燈漲停至終場，以90.3元作收。重電四雄終場漲跌互見，士電收挫1.75%，中興電、華城、亞力終場反彈收紅。

花蓮地震餘震不斷，營建股開盤湧入買氣，全坤建中場急拉漲停22.9元，新美齊、國建終場分別上漲6%、9.22%。

法人分析，台股今天在台積電領軍下跌深反彈，激勵相關設備廠買氣回溫；美國本週將公布國內生產毛額（GDP）及個人消費支出物價指數（PCE）等數據，加上美股迎來超級財報週，預估台股短線將呈高檔震盪格局。（編輯：張均懋、張良知）1130423