關懷在台生活情形 策進會與陸委會探訪港人家庭

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（中央社記者吳柏緯台北20日電）陸委會與策進會持續走訪、關懷移居台灣各地的港澳人士，日前趁兒童節連假赴雲林探訪移居來台的港人家庭，以及留學台灣並在台工作、生活的港澳人士。

根據台港經濟文化合作策進會（策進會）今天發布的新聞稿，為協助離鄉背井的港澳新移民適應在台生活，陸委會及策進會持續走訪關懷移居台灣各地的港澳朋友。

陸委會港澳蒙藏處科長蔡孟潔日前趁兒童節連假赴雲林，探訪舉家移居來台的朱姓一家人，並與兩位港澳留台校友交流生活經驗，氣氛格外溫馨。

據新聞稿，四口之家於去年舉家移居來台，朱爸爸表示，目前小女兒就讀雲林古坑的生態實驗中小學，開闊的校園環境和多元適性的教學方式，讓孩子很享受學習的樂趣。小女兒則認為，香港課業壓力大，在台灣可以和老師一起邊玩邊學習，現在很喜歡上學。

朱家的大女兒就讀特殊教育學校高中一年級，雖然無法用言語表達想法，但朱爸爸和朱媽媽都認為，台灣的環境比起香港更適合有特教需求的孩子，並慶幸為孩子做了正確的抉擇

這次探訪也與兩位留學台灣，目前也在台灣生活、工作的港澳人士交流。

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畢業於彰化師範大學輔導與諮商學系的澳門留台校友楊智誠，目前任職於雲林社福機構，扶助偏鄉弱勢家庭與孩童，他表示，很開心能回到成長的地方貢獻所學；身兼彰師大香港校友會副會長的吳宗銳，去年移居台灣，由於曾經在香港擔任過特教及輔導老師，對特教孩童有很深的感情，計劃未來在台灣投入社會服務工作，協助弱勢孩童快樂成長。

蔡孟潔表示，深知港澳朋友離鄉背井的心情，近年陸委會、策進會及相關機關舉辦多項活動，包括生活適應講座、居留定居座談，以及多元文化交流活動等，協助港澳朋友解決移居來台所遇問題，緩解文化衝擊，早日適應及融入台灣社會。（編輯：曹宇帆）1130420