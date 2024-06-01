助港澳生畢業後留台就職 策進會辦講座解惑

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（中央社記者吳柏緯台北1日電）為協助並鼓勵港澳學生畢業後留台工作，陸委會與台港經濟文化合作策進會合辦系列講座，邀請勞動部、移民署等部會說明相關政策。此外，也邀請順利留台的畢業生現身分享。

台港經濟文化合作策進會（策進會）1日發布新聞稿指出，「港澳畢業生留台評點制講座」於5月28日在成功大學舉辦，陸委會科長蔡孟潔與策進會相關人員出席，並邀請內政部移民署副組長曹顧齡、勞動部勞動力發展署副研究員劉濬誠說明政策法規。

蔡孟潔表示，政府積極發展創新驅動的經濟模式，透過數位轉型與人工智能等，讓台灣成為年輕人可以追逐夢想的地方。

曹顧齡說明在台工作居留相關規定，並提醒注意居留證效期，屆期前可透過線上提出居留延期申請。他也說明港澳生畢業後，在台工作居留連續5年且符合一定條件可申請定居，覓職期間不算工作居留，但不會視為居留中斷；劉駿誠副研表示，評點制許可數額今年已調增至7000名，提醒在繳交申請資料時務必詳盡，對自己有益的資料皆可提供，以增加成功機率。

會中也邀請成大畢業校友嚴慧詩現身分享，她建議學弟妹先瞭解台港文化及勞動法規差異，多問多查，不要盲目地找工作，盡可能與所學相關，並善用學長姐及學校的人脈資源。

此外，也有與會港生提到已找到心儀的工作，即將投身職場。

成功大學國際處組長張雋曦則感謝陸委會邀請相關機關代表與港澳生座談。他鼓勵港澳學生把握機會瞭解政策規定，積極為畢業留台工作做好準備。（編輯：廖文綺）1130601