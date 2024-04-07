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在台港澳大專學生運動會 運動競技凝聚情誼默契

2024/4/7 14:43（4/7 15:26 更新）
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中華全國在台港澳大專學生聯合會（港澳學聯）於6至7日在逢甲大學舉辦第11屆中南部港澳大專學生運動會。（台港經濟文化合作策進會提供）中央社記者李雅雯傳真 113年4月7日
中華全國在台港澳大專學生聯合會（港澳學聯）於6至7日在逢甲大學舉辦第11屆中南部港澳大專學生運動會。（台港經濟文化合作策進會提供）中央社記者李雅雯傳真 113年4月7日
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（中央社記者李雅雯台北7日電）中華全國在台港澳大專學生聯合會（港澳學聯）6至7日連續兩天在逢甲大學舉辦港澳大專學生運動會，在台港澳生透過運動競技增進交流，凝聚情誼默契。

台港經濟文化合作策進會（策進會）今天透過新聞稿表示，港澳學聯於昨、今連續兩天在逢甲大學舉辦第11屆中南部港澳大專學生運動會，逾百名在台港澳生熱情參與、同場競技。

大陸委員會（陸委會）港澳蒙藏處科長蔡孟潔表示，在台港澳生透過運動競賽鍛鍊體能，也於賽事項目中發揮團隊精神；港澳生們在台求學，努力地累積專業能力、就業優勢，期待在未來職場上繼續發揮團隊合作精神，貢獻社會。

蔡孟潔指出，港澳生們離鄉背井在台求學、生活，歡迎港澳生們畢業後留台發展，可將台灣當作第2個家，使「他鄉」變「故鄉」。

港澳學聯每年舉辦運動會和其他各式活動，使在台港澳生維繫感情、彼此交流。

陸委會、策進會為協助畢業後有意留台發展港澳生，今年上半年陸續舉辦評點制解說、港澳學生就業、創業座談、台港澳學生職涯啟航體驗營等講座或活動，協助港澳生適應、融入在台生活。

為延攬優秀僑外生畢業後留台發展，勞動部今年度起將僑外生評點制申請留台工作許可數額從原有6000人增為7000人。

陸委會日前指出，據統計，近年港澳生畢業後利用評點制留台工作人數逐年增加，2022年8月至2023年7月期間，港澳生申請評點制計1409人，獲得許可人數計1311人，核准率達93.04%。（編輯：周慧盈）1130407

#逢甲大學
#陸委會
#台港經濟文化合作策進會
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