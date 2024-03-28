港澳生評點制核准率93% 陸委會鼓勵留台發展

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（中央社記者李雅雯台北28日電）陸委會、台港經濟文化合作策進會今天在「港澳畢業生留台工作評點制講座」中表示，港澳生利用評點制申請留台工作許可人數逐年增加，核准率達93.04%，鼓勵港澳生留台發展。

台港經濟文化合作策進會透過新聞稿說明，大陸委員會（陸委會）、台港經濟文化合作策進會、內政部移民署、勞動部等單位與大專院校合作舉辦「港澳畢業生留台工作評點制講座」，今天在朝陽科技大學舉辦今年度第1場，近70名港澳生參加。

陸委會參事林佩君表示，為延攬優秀僑外生畢業後留台發展，勞動部今年度起將僑外生評點制申請留台工作許可數額，從原有6000人增為7000人。

林佩君指出，據統計，近年港澳生畢業後利用評點制留台工作人數逐年增加，2022年8月至2023年7月期間，港澳生申請評點制計1409人，獲得許可人數計1311人，核准率達93.04%。

林佩君提到，期待講座內容可讓港澳生瞭解政府友善政策，提前為職涯規劃做準備，畢業後順利留台就業、貢獻所長。

內政部移民署副組長曹顧齡指出，港澳生畢業後在台工作居留連續5年可申請定居，覓職期間不算工作居留，不過不會視為居留中斷，可善用覓職期找尋適合的工作。

朝陽科技大學畢業校友林德灝建議，可先詳細瞭解評點制內容，包括個人、雇主應備文件，在面試工作時主動可向雇主表明已備齊文件，可協助雇主辦理工作許可程序，以增加雇用率。（編輯：邱國強）1130328