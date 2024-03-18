香港導演許鞍華新作 增進台港相互了解

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李雅雯台北18日電）香港導演許鞍華紀錄片新作「詩」即將上映。陸委會、台港經濟文化合作策進會今天表示，鏡頭呈現台港不同時空生活樣貌，可感受台港在文學、生活上的緊密連結，增進彼此了解。

台港經濟文化合作策進會（策進會）今天透過書面表示，大陸委員會（陸委會）港澳蒙藏處副處長魏淑娟、策進會文化組長竇文暉12日出席「詩」台北特映會暨大師講堂，以實際行動支持香港電影。

魏淑娟表示，這部作品重現多首經典詩作及香港詩人生命故事，透過鏡頭交織呈現台港不同時空生活樣貌，使觀眾深刻感受台港在文學與生活上的緊密連結，有助增進台港相互了解。

許鞍華於映後講堂分享拍攝心路歷程。她提到，自幼受到詩與文學薰陶，詩對自己來說，有化解消沉、撫慰心靈的重要意義，一直想以詩爲拍片主題，趁著COVID-19（2019冠狀病毒疾病）期間許多電影暫停拍攝，得以走訪多地拜訪詩人好友，一圓拍攝夢想。

據「詩」簡介，電影主要分為3個部分，第一部分為許鞍華親自拜訪多位香港詩人好友，如淮遠、飲江、鄧阿藍、馬若等人。

第二部分記錄已移居深圳的詩人黃燦然；第三部分聚焦在台灣忙於講學、家庭的詩人廖偉棠；許鞍華透過鏡頭闡述，香港詩或香港詩人宛如邊緣小草，在面對生活壓迫、掙扎的同時，展現頑強生命力。（編輯：周慧盈）1130318