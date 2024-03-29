居留定居座談有助增加信心 與會港人表示肯定

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（中央社記者吳柏緯台北29日電）「關懷港澳人士居留定居座談會」28日在台中登場，長期關注新住民議題的民進黨立委羅美玲、民眾黨立委麥玉珍當場表達關心與鼓勵。與會港人表示，座談有助了解申請居留定居的歷程且增加信心。

台港經濟文化合作策進會（策進會）今天發布新聞稿指出，由陸委會和策進會舉辦的「關懷港澳人士居留定居座談會」28日在台中舉行，現場約150位港人參加。長期關注新住民議題的立委羅美玲、麥玉珍也出席活動。

在馬來西亞出生的羅美玲致詞時表示，1997年前曾在香港工作，加上廣東話也是在馬來西亞街頭巷尾的溝通語言，因此對香港、澳門感到非常親切。一直關心港澳情勢發展，未來會持續在立法院為認同台灣民主價值的港澳朋友權益發聲。

出生於越南的麥玉珍表示，由於自己的父親是廣東人，從小被嚴格要求講廣東話，對港澳朋友感到特別親近，並說明自己跟港澳朋友一樣，都是因為認同台灣而留在台灣、深耕台灣，以身為台灣一份子為榮，期許大家一起加油。

與會港人表示，座談有助了解申請居留定居的歷程且增加信心。

陸委會港澳蒙藏處長兼策進會秘書長盧長水表示，台灣是一個多元融合的社會，歡迎每一位有心來台發展的移居者在台灣落地生根，而為了維繫港澳朋友追求的民主自由生活，政府必須做好嚴守把關、守護台灣家園的角色，對於在台港澳人士的關心與服務，也會持續強化。

他說，近期陸委會及策進會已陸續接獲多位曾參與座談的港澳朋友分享獲准定居及取得台灣身分的喜悅，鼓勵在場人士要保持信心，依規定備妥相關文件，成為新台灣人將指日可待。

除了陸委會與策進會外，經濟部投資審議司、勞動部及內政部移民署都有派代表出席，答覆相關提問。移民署代表並透露，有幾位與會人士的定居申請案已通過審查，近日就會接到許可通知。聽聞這個消息，現場響起一片歡呼聲。

根據規劃，後續另規劃在高雄、台南舉辦座談。（編輯：陳鎧妤）1130329