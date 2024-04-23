茂生農經：關注免徵黃小玉進口營業稅是否延長

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（中央社記者何秀玲台北23日電）飼料大廠茂生農經今天舉辦法人說明會，茂生農經表示，政府延續免徵進口黃豆、小麥及玉米（黃小玉）營業稅措施至今年6月底，第3季是否再延長無法確定；由於整體飼料售價蠢蠢欲動，飼養場盼能降低飼料價格。

茂生農經預見今年營收可能會有些許變化，將努力維持毛利率的穩定。茂生農經發言人林信鴻表示，對今年發展充滿信心，但需持續關注原物料走勢及匯率變化，才能應對各種情況；另外需不斷研發提高資本支出，提供更有競爭力產品才能保持獲利。

林信鴻指出，擴充蛋雞場的自養為近期規劃重點，搭配洗選蛋廠現有的收蛋量，並調節蛋品銷售的多樣性，除了現有在通路商的各種品項，加上工業科學園區公司福委會及大型社區管委會推廣團購，也將原料蛋銷售到行口（農民與零售商間的中間人）。茂生農經期待在重視食安議題下，能提高洗選蛋比率。

茂生農經2023年營收新台幣29.1億元，年減13.6%；稅後純益1.62億元，受惠於業外投資收益大幅成長，每股純益（EPS）為4.12元，為上櫃以來次高。

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茂生農經今年第1季營收7.15億元，年減4.91%。林信鴻表示，4月清明節及5月母親節對食品類需求將會提升，雖然今年第1季國際大宗原物料價格平穩，但匯率新台幣持續走跌，增加購買成本；另外，工業用電價過去3年持續調漲，增加幅度接近4成。

林信鴻指出，有色雞、肉豬養殖也是茂生農經營收來源之一，隨著白肉雞供應的增加，消費者傾向速食方便且價格較為親民的肉品，導致有色雞在市場面臨競爭壓力；因需求減少造成豬肉售價回落，也對營收產生一定影響。（編輯：張良知）1130423